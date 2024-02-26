Зеленский заявил, что ЕС предоставил лишь 30% из 1 млн снарядов. Как и четыре месяца назад

Владимир Зеленский (Фото - ОП)

Из обещанного Евросоюзом 1 млн боеприпасов Украина получила только 30% – таким образом показатель не изменился с ноября 2023 года. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на совместном брифинге с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым во время его визита в Киев.

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Журналист, спрашивая о поставках снарядов в Украину из ЕС, отметил, что "половина снарядов прибыли, половина – не прибыли".

"Что касается Европы и того процента, о котором вы сказали, – это не совсем так. Из миллиона снарядов, который пообещал нам Евросоюз, пришло не 50%, а 30%, к сожалению", – сказал президент.

В ноябре 2023-го издание Bloomberg написало, что Евросоюз отстает от планов предоставления Украине 1 млн артиллерийских снарядов до марта 2024 года. На тот момент было выполнено примерно 30% от запланированного.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба тогда подтвердил вероятное невыполнение ЕС плана поставки Украине 1 млн снарядов до марта 2024-го и отметил, что сейчас состояние оборонной промышленности "жалкое".

7 февраля Боррель заявил, что потенциал оборонной промышленности ЕС вырос на 40%. Поэтому до конца 2024 года Европа планирует поставить Украине более 1 млн боеприпасов.

17 февраля президент Чехии Петр Павел рассказал о необходимости искать оружие и боеприпасы для Украины "из всех возможных источников". Он сообщил о 800 000 снарядах, которые могут быть отправлены в Украину в ближайшее время при наличии финансирования.

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