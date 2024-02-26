Німеччина веде таємні переговори з Індією щодо артснарядів для України – Spiegel

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Неформальна група офіцерів, дипломатів і державних службовців Німеччини веде переговори з Індією щодо постачання Україні 155-міліметрових артснарядів. Про це повідомляє Spiegel з посиланням на неназваних співрозмовників в Міністерстві оборони Німеччини.

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За оцінками інсайдерів, на яких і посилається видання, в Індії зберігається кілька сотень тисяч артилерійських боєприпасів. Однак уряд країни не хоче відкрито продавати снаряди через те, що Нью-Делі підтримує "дружні" стосунки з Москвою. Тому Німеччина веде переговори про те, як ці боєприпаси можна отримати через посередників. Не виключається, що подібні угоди можливі й з арабськими країнами.

Як зазначили співрозмовники Spiegel, на Балканах і в Африці також є держави, які все ще мають запаси або навіть можуть виробляти боєприпаси для України. Зокрема, в Болгарії виявили запаси 122-міліметрових боєприпасів, якими можна стріляти з радянських гаубиць. Україна вже купила 120 000 снарядів.

7 лютого Боррель заявив, що потенціал оборонної промисловості ЄС збільшився на 40%. Тому до кінця 2024 року Європа планує постачити Україні понад 1 млн боєприпасів.

17 лютого президент Чехії Петр Павел розповів про необхідність шукати зброю і боєприпаси для України "з усіх можливих джерел". Він повідомив про 800 000 снарядів, які можуть бути відправлені до України найближчим часом за наявності фінансування.

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