Германия ведет тайные переговоры с Индией по артснарядам для Украины – Spiegel

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Неформальная группа офицеров, дипломатов и государственных служащих Германии ведет переговоры с Индией по поставкам Украине 155-миллиметровых артснарядов. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на неназванных собеседников в Министерстве обороны Германии.

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По оценкам инсайдеров, на которых и ссылается издание, в Индии хранится несколько сотен тысяч артиллерийских боеприпасов. Однако правительство страны не хочет открыто продавать снаряды из-за того, что Нью-Дели поддерживает "дружеские" отношения с Москвой. Потому Германия ведет переговоры о том, как эти боеприпасы можно получить через посредников. Не исключается, что подобные соглашения возможны и с арабскими странами.

Как отметили собеседники Spiegel, на Балканах и в Африке также есть государства, которые все еще имеют запасы или могут производить боеприпасы для Украины. В частности, в Болгарии обнаружили запасы 122-миллиметровых боеприпасов, которыми можно стрелять из советских гаубиц. Украина уже купила 120 тысяч снарядов.

7 февраля Боррель заявил, что потенциал оборонной промышленности ЕС вырос на 40%. Поэтому до конца 2024 года Европа планирует поставить Украине более 1 млн боеприпасов.

17 февраля президент Чехии Петр Павел рассказал о необходимости искать оружие и боеприпасы для Украины "из всех возможных источников". Он сообщил о 800 000 снарядах, которые могут быть отправлены в Украину в ближайшее время при наличии финансирования.

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