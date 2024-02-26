Кулеба закликав заборонити Євросоюзу продавати снаряди комусь, окрім України

Фото: ЕРА/ANNA SZILAGYI

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав заборонити експорт артилерійських снарядів з європейських країн в інші країни, окрім України. Про це він заявив в інтерв'ю німецькому RND на тлі дефіциту боєприпасів в українській армії.

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"Всі контракти на експорт боєприпасів, вироблених в Європі, до третіх країн мають бути призупинені, і всі такі боєприпаси мають бути направлені в Україну <...> Кожен патрон, вироблений в Європі, повинен служити для захисту Європи", – наголосив Кулеба.

Він додав, що скаржиться на брак боєприпасів "у кожній розмові з партнерами", нагадавши, що союзники почали нарощувати виробництво "занадто пізно".

Кулеба також заявив про роботу над тим, щоб боєприпаси, які зараз закуповують європейські держави у третіх країнах, стали доступними для України.

На рік Україні потрібно 3,5-4 млн боєприпасів усіх калібрів для паритету та в деяких випадках домінування над російськими загарбниками, заявив військовий оглядач Олександр Коваленко у коментарі LIGA.net.

21 лютого Байден заявив, що спікер Палати представників Майк Джонсон має винести на голосування законопроєкт із допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню. За словами американського лідера, документ буде ухвалений Палатою, якщо його винесуть на голосування.

В інтерв'ю Fox News Зеленський заявив, що якщо Конгрес США не ухвалить допомогу Україні, "дедалі більше українських героїчних хлопців буде у лікарнях".

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