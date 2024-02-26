Кулеба считает, что союзники не должны отправлять снаряды никому, кроме Украины

Фото: ЕРА/ANNA SZILAGYI

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал запретить экспорт артиллерийских снарядов из европейских стран в другие страны, кроме Украины. Об этом он заявил в интервью германскому RND на фоне дефицита боеприпасов в украинской армии.

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"Все контракты на экспорт боеприпасов, произведенных в Европе, в третьи страны должны быть приостановлены, и все такие боеприпасы должны быть направлены в Украину <...> Каждый патрон, произведенный в Европе, должен служить для защиты Европы", – подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что жалуется на нехватку боеприпасов "в каждом разговоре с партнерами", напомнив, что союзники начали наращивать производство "слишком поздно".

Кулеба также заявил о работе над тем, чтобы боеприпасы, которые сейчас закупают европейские государства в третьих странах, стали доступны Украине.

В год Украине нужно 3,5-4 млн боеприпасов всех калибров для паритета и в некоторых случаях доминирования над российскими захватчиками, заявил военный обозреватель Александр Коваленко в комментарии LIGA.net.

21 февраля Байден заявил, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон должен вынести на голосование законопроект с помощью Украине, Израилю и Тайваню. По словам американского лидера, документ будет принят Палатой, если его вынесут на голосование.

В интервью Fox News Зеленский заявил, что если Конгресс США не примет помощь Украине, "все больше украинских героических ребят будет в больницах".

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