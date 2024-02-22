Зеленський: Якщо США не схвалять допомогу Україні, у лікарнях буде все більше наших героїв
Президент Володимир Зеленський наголосив, що американський Конгрес має схвалити подальшу допомогу Україні, інакше "дедалі більше наших героїчних хлопців буде у лікарнях". Про це глава держави заявив в інтерв'ю Fox News, повна версія якого вийде в ніч проти 23 лютого.
"Ми повинні вижити. Ми повинні знайти якісь паралельні кроки або правила, але зрозумійте, що ця допомога вкрай важлива", – сказав Зеленський.
На ролику, що супроводжує короткий зміст інтерв'ю, президент відвідує поранених українських бійців у лікарні.
Після цього Зеленський каже, що без американської допомоги "буде дедалі більше й більше таких героїчних хлопців, які лежатимуть у лікарнях".
"Якщо у вас немає справжнього захисного щита і потужної артилерії, звісно, ви будете втрачати людей", – заявив він.
Зеленський також висловив своє розчарування бюрократією як перешкодою для отримання необхідної підтримки, а також браком технологій та зброї.
Інші новини з інтерв'ю Зеленського Fox News читайте на LIGA.net зранку 23 лютого.
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