Зеленський: Якщо США не схвалять допомогу Україні, у лікарнях буде все більше наших героїв

Президент висловив своє розчарування бюрократією як перешкодою для отримання необхідної підтримки, а також браком технологій та зброї

Володимир Зеленський (Скриншот)

Президент Володимир Зеленський наголосив, що американський Конгрес має схвалити подальшу допомогу Україні, інакше "дедалі більше наших героїчних хлопців буде у лікарнях". Про це глава держави заявив в інтерв'ю Fox News, повна версія якого вийде в ніч проти 23 лютого.

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"Ми повинні вижити. Ми повинні знайти якісь паралельні кроки або правила, але зрозумійте, що ця допомога вкрай важлива", – сказав Зеленський.

На ролику, що супроводжує короткий зміст інтерв'ю, президент відвідує поранених українських бійців у лікарні.

Після цього Зеленський каже, що без американської допомоги "буде дедалі більше й більше таких героїчних хлопців, які лежатимуть у лікарнях".

"Якщо у вас немає справжнього захисного щита і потужної артилерії, звісно, ви будете втрачати людей", – заявив він.

Зеленський також висловив своє розчарування бюрократією як перешкодою для отримання необхідної підтримки, а також браком технологій та зброї.

Інші новини з інтерв'ю Зеленського Fox News читайте на LIGA.net зранку 23 лютого.

14 лютого 2024 року американський президент Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

16 лютого стало відомо, що 10 членів Палати представників США розробили компромісний законопроєкт щодо зовнішньої допомоги, який передбачає $47,7 млрд для України.

19 лютого американський армійський високопосадовець повідомив, що фінансування України в Конгресі США має невизначене майбутнє, армія США була змушена оплачувати рахунки на підтримку військових зусиль України проти Росії протягом останніх кількох місяців.

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