Зеленский: Если США не одобрят помощь Украине, в больницах будет все больше наших героев

Президент выразил свое разочарование бюрократией как препятствием для получения необходимой поддержки, а также нехваткой технологий и оружия

Владимир Зеленский (Скриншот)

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что американский Конгресс должен одобрить дальнейшую помощь Украине, иначе "все больше наших героических ребят будет в больницах". Об этом глава государства заявил в интервью Fox News, полная версия которого выйдет в ночь на 23 февраля.

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"Мы должны выжить. Мы должны найти какие-то параллельные шаги или правила, но поймите, что эта помощь очень важна", – сказал Зеленский.

На ролике, сопровождающем краткое содержание интервью, президент посещает раненых украинских бойцов в больнице.

После этого Зеленский говорит, что без американской помощи "будет все больше и больше таких героических ребят, которые будут лежать в больницах".

"Если у вас нет настоящего защитного щита и мощной артиллерии, конечно, вы будете терять людей", – заявил он.

Зеленский также выразил свое разочарование бюрократией как препятствием для получения необходимой поддержки, а также нехваткой технологий и оружия.

Другие новости из интервью Зеленского Fox News читайте на LIGA.net утром 23 февраля.

14 февраля 2024 года американский президент Байден призвал спикера Палаты представителей Джонсона немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

16 февраля стало известно, что 10 членов Палаты представителей США разработали компромиссный законопроект по внешней помощи, предусматривающий $47,7 млрд для Украины.

19 февраля американский высокопоставленный армейский чиновник сообщил, что финансирование Украины в Конгрессе США имеет неопределенное будущее, армия США была вынуждена оплачивать счета в поддержку военных усилий Украины против России за последние несколько месяцев.

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