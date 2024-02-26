Кулеба назвав чотири пріоритети у зброї на 2024 рік. Обіцяє, що зі снарядами "все буде"

Дмитро Кулеба (Фото: ЕРА/Ігор Ткаченко)

Пріоритет для української армії зараз – це артилерійські снаряди, системи протиповітряної оборони, далекобійні ракети. Про це в інтерв'ю Єдиним новинам заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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Відповідаючи на запитання, чого найбільше потребує Україна на полі бою, глава української дипломатії назвав чотири пункти.

Перше – артилерійські снаряди. За словами Кулеби, у цьому питанні є "позитивний зсув".

"Зараз вже є позитивний рух, і буде ще більше постачань, щоб на фронті солдати мали те, що їм потрібно", – сказав він.

Друге – системи ППО. Щодо цього, каже міністр, пояснювати не треба.

Третє – далекобійна зброя, далекобійні ракети.

"Тут всі розуміють: ATACMS і Taurus. Це ключові речі", – зазначив Кулеба.

Четвертий пункт щодо зброї, за словами глави МЗС, комплексний. Йдеться про необхідність нарощувати виробництво зброї у західних країнах та спільно з Україною.

Відповідаючи на уточнювальні запитання щодо снарядів для ЗСУ, Кулеба наголосив, що вони мають вироблятися як в Україні, так і в країнах-партнерах.

Водночас, вважає він, західні союзники "припустилися помилки" – коли Україна просила нарощувати їх виробництво, вони почали робити це "занадто повільно".

"Наприкінці минулого року партнери зрозуміли це і почали серйозно інвестувати в нарощення виробництва снарядів. Тому снаряди будуть, це не те що якісь там загальні політичні обіцянки, це конкретні розрахунки. Ми чітко усвідомлюємо, наскільки зросте здатність виробництва снарядів", – резюмував Кулеба.

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