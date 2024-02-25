Умєров: 50% зброї не надходить в Україну вчасно, тому ми втрачаємо людей і території

Україна робить все можливе і неможливе, але робота на фронті ускладнюється без своєчасних постачань

Рустем Умєров (Фото: ЕРА/Ronald Wittek)

Половина постачань зброї не надходить в Україну вчасно, через що доводиться втрачати людей та території. Про це на форумі "Україна. 2024 рік" заявив міністр оборони Рустем Умєров.

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"Оскільки ситуація завжди динамічна, завжди змінюється, то 50% зброї не постачається вчасно <...> Те, що виділяється, якщо воно не приходить своєчасно, то ми втрачаємо людей і території", – наголосив глава Міноборони.

Він додав, що Україна робить все можливе і неможливе, але робота на фронті ускладнюється без своєчасних постачань.

"Це війна, коли союзники мають забезпечувати своєчасне постачання, бо без переваги в повітрі ще ніколи в історії не було такого, щоб війна велася без переваги в повітрі", – резюмував Умєров.

На рік Україні потрібно 3,5-4 млн боєприпасів усіх калібрів для паритету та в деяких випадках домінування над російськими загарбниками, заявив військовий оглядач Олександр Коваленко у коментарі LIGA.net.

21 лютого Байден заявив, що спікер Палати представників Майк Джонсон має винести на голосування законопроєкт із допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню. За словами американського лідера, документ буде ухвалений Палатою, якщо його винесуть на голосування.

В інтерв'ю Fox News Зеленський заявив, що якщо Конгрес США не ухвалить допомогу Україні, "все більше українських героїчних хлопців буде у лікарнях".

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