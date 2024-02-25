Умеров: 50% оружия не поступает в Украину вовремя, поэтому мы теряем людей и территории

Украина делает все возможное и невозможное, но работа на фронте усложняется без своевременных поставок

Рустем Умеров (Фото: ЕРА/Ronald Wittek)

Половина поставок оружия не приходит в Украину вовремя, поэтому приходится терять людей и территории. Об этом на форуме "Украина. 2024 год" заявил министр обороны Рустем Умеров.

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"Поскольку ситуация всегда динамична, всегда меняется, то 50% оружия не поставляется вовремя <...> То, что выделяется, если оно не приходит вовремя, то мы теряем людей и территории", – подчеркнул глава Минобороны.

Он добавил, что Украина делает все возможное и невозможное, но работа на фронте усложняется без своевременных поставок.

"Это война, когда союзники должны обеспечивать своевременную поставку, потому что без превосходства в воздухе еще никогда в истории не было такого, чтобы война велась без превосходства в воздухе", – резюмировал Умеров.

В год Украине нужно 3,5-4 млн боеприпасов всех калибров для паритета и в некоторых случаях доминирование над российскими захватчиками, заявил военный обозреватель Александр Коваленко в комментарии LIGA.net.

21 февраля Байден заявил, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон должен вынести на голосование законопроект с помощью Украины, Израиля и Тайваня. По словам американского лидера, документ будет принят Палатой, если его вынесут на голосование.

В интервью Fox News Зеленский заявил, что если Конгресс США не примет помощь Украине, "все больше украинских героических ребят будет в больницах".

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