Умєров: Є план на 2024 рік, який дасть прорив. Публічно про нього не говоримо, але він потужний

Міноборони має план на 2024 рік, який допоможе досягти прориву на фронті

Рустем Умєров (Фото: LIGA.net)

Міноборони має план на 2024 рік, який допоможе досягти прориву на фронті. Про це на форумі "Україна. Рік 2024" заявив міністр оборони Рустем Умєров.

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"Ми робимо все можливе й неможливе для того, щоб здійснити прорив. План на 2024-й вже є, ми публічно про нього не кажемо. Він потужний, він сильний, він дає не тільки надію, але й дасть результат на 2024 рік", – сказав він.

Торкаючись теми фортифікаційних споруд, Умєров заявив, що загалом в Україні вже обладнано декілька тисяч опорних пунктів.

Начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що Сили оборони зможуть перейти у новий наступ у 2025 році.

Головним завданням на 2024 рік є оборона, а також удари по російському флоту в Чорному морі та тимчасово окупованому Криму, заявив президент Зеленський.

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