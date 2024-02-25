Умєров: Є план на 2024 рік, який дасть прорив. Публічно про нього не говоримо, але він потужний
Міноборони має план на 2024 рік, який допоможе досягти прориву на фронті. Про це на форумі "Україна. Рік 2024" заявив міністр оборони Рустем Умєров.
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"Ми робимо все можливе й неможливе для того, щоб здійснити прорив. План на 2024-й вже є, ми публічно про нього не кажемо. Він потужний, він сильний, він дає не тільки надію, але й дасть результат на 2024 рік", – сказав він.
Торкаючись теми фортифікаційних споруд, Умєров заявив, що загалом в Україні вже обладнано декілька тисяч опорних пунктів.
- Начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що Сили оборони зможуть перейти у новий наступ у 2025 році.
- Головним завданням на 2024 рік є оборона, а також удари по російському флоту в Чорному морі та тимчасово окупованому Криму, заявив президент Зеленський.
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