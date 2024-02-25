Умеров: Есть план на 2024, который даст прорыв. Публично о нем не говорим, но он мощный

Минобороны имеет план на 2024 год, который поможет добиться прорыва на фронте

Рустем Умеров (Фото: LIGA.net)

Минобороны имеет план на 2024 год, который поможет добиться прорыва на фронте. Об этом на форуме "Украина. Год 2024" заявил министр обороны Рустем Умеров.

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"Мы делаем все возможное и невозможное для того, чтобы совершить прорыв. План на 2024 уже есть, мы публично о нем не говорим. Он мощный, он сильный, он дает не только надежду, но и даст результат на 2024 год", – сказал он.

Касаясь темы фортификационных сооружений, Умеров заявил, что всего в Украине уже оборудовано несколько тысяч опорных пунктов.

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что Силы обороны смогут перейти в новое наступление в 2025 году.

Главной задачей на 2024 год является оборона, а также удары по российскому флоту в Черном море и временно оккупированном Крыму, заявил президент Зеленский.

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