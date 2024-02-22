Буданов заявил, что ВСУ могут перейти в наступление в 2025 году. Условие: Помощь и оборона

Буданов заявил, что условием перехода в наступление в следующем году является достаточная помощь от Запада и успешная оборона в 2024 году

Кирилл Буданов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что Силы обороны смогут перейти в новое наступление в 2025 году. Об этом он сообщил в разговоре с The Wall Street Journal.

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По его словам, Украине необходима достаточная поддержка со стороны партнеров и успешная оборона в 2024 году.

Он отметил, что при таких условиях можно говорить о новой наступательной операции в следующем году.

Ранее разведчик сказал, что в 2024 году Россия будет пытаться полностью оккупировать Луганскую и Донецкую области. На другие задачи, считает он, у врага сил нет.

Также Буданов предупредил, что Москва хочет попытаться убить известных украинцев, а пик этого плана ожидается весной этого года.

Буданов непосредственно участвовал в боевых действиях еще до вступления на должность и до начала полномасштабного вторжения. Бригадный генерал Дмитрий Тимков сообщил, что в 2015 году во время спецоперации в тылу врага на Донбассе Буданов был тяжело ранен: сначала он просил побратимов оставить его, однако вместе с группой смог выйти в безопасное место. В 2016 году диверсионная группа под командованием Буданова уничтожила подразделение спецназначения ФСБ "Вымпел" во временно оккупированном Крыму.

В октябре 2023 года Буданов заявил, что периодически принимает непосредственное участие в боевых действиях, пытаясь тем самым подбодрить украинских бойцов. В частности, начальник ГУР сообщал, что был "на нуле" во время обороны Северодонецка в 2022 году, где попал под обстрел.

Командир группы ПЗРК спецподразделения "Артан" заявил, что Буданов во время одной из операций в переговорах по рации заставил 19 российских оккупантов сдаться в плен.

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