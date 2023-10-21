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"Іноді це необхідно". Буданов бере участь у бойових діях, щоб підбадьорити бійців – відео

Этот материал также доступен на русском
21.10.2023, 07:47
Кирило Буданов (Скриншот)

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов періодично бере безпосередню участь у бойових діях, намагаючись тим самим підбадьорити українських бійців. Про це він розповів журналісту Дмитру Комарову в інтерв'ю для його фільму Рік. Харківщина.

Комаров запитав у Буданова, чи обов'язкова присутність того у бойових діях.

"Іноді вона обов'язкова. Тому що всі ми люди. І всім інколи буває страшно. Іноді знаходжу варіанти, як підбадьорити бійців", – заявив Буданов.

Відповідаючи на запитання про те, чи виправданий ризик втратити главу розвідки під час бойових дій, Буданов наголосив, що це питання суто риторичне.

"Якщо це дало позитивний результат, значить це було зроблено правильно. Якщо результату позитивного немає, значить були помилки. Переможців не судять. Це давня мудрість, але вона правильна", – додав глава ГУР.

  • Бригадний генерал Дмитро Тімков повідомив, що у 2015 році під час спецоперації в тилу ворога на Донбасі майбутній глава військової розвідки Буданов був важко поранений: спочатку він просив побратимів залишити його, проте разом із групою зміг вийти до безпечного місця.

Читайте також: Буданов по рації змусив 19 окупантів здатися. Неймовірна сила духу – командир ГУР

Мілана Головань
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