"Иногда необходимо". Буданов участвует в боевых действиях, чтобы подбодрить бойцов – видео

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов периодически принимает непосредственное участие в боевых действиях, пытаясь тем самым подбодрить украинских бойцов. Об этом он рассказал журналисту Дмитрию Комарову в интервью для его фильма "Рік. Харківщина".

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Комаров спросил у Буданова, обязательно ли присутствие того в боевых действиях.

"Иногда оно обязательно. Потому что все мы люди. И всем иногда бывает страшно. Иногда нахожу варианты, как подбодрить бойцов", – заявил Буданов.

Отвечая на вопрос о том, оправдан ли риск потерять главу разведки во время боевых действий, Буданов подчеркнул, что этот вопрос сугубо риторический.

"Если это дало положительный результат, значит, это было сделано правильно. Если результата положительного нет, значит были ошибки. Победителей не судят. Это давняя мудрость, но она правильная", – добавил глава ГУР.

Бригадный генерал Дмитрий Тимков сообщил, что в 2015 году во время спецоперации в тылу врага на Донбассе будущий глава военной разведки Буданов был тяжело ранен: сначала он просил собратьев покинуть его, однако вместе с группой смог выйти в безопасное место.

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