UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Иногда необходимо". Буданов участвует в боевых действиях, чтобы подбодрить бойцов – видео

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2023, 07:47
Кирилл Буданов (Скриншот)

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов периодически принимает непосредственное участие в боевых действиях, пытаясь тем самым подбодрить украинских бойцов. Об этом он рассказал журналисту Дмитрию Комарову в интервью для его фильма "Рік. Харківщина".

Комаров спросил у Буданова, обязательно ли присутствие того в боевых действиях.

"Иногда оно обязательно. Потому что все мы люди. И всем иногда бывает страшно. Иногда нахожу варианты, как подбодрить бойцов", – заявил Буданов.

Отвечая на вопрос о том, оправдан ли риск потерять главу разведки во время боевых действий, Буданов подчеркнул, что этот вопрос сугубо риторический.

"Если это дало положительный результат, значит, это было сделано правильно. Если результата положительного нет, значит были ошибки. Победителей не судят. Это давняя мудрость, но она правильная", – добавил глава ГУР.

  • Бригадный генерал Дмитрий Тимков сообщил, что в 2015 году во время спецоперации в тылу врага на Донбассе будущий глава военной разведки Буданов был тяжело ранен: сначала он просил собратьев покинуть его, однако вместе с группой смог выйти в безопасное место.

Читайте также: Буданов по рации заставил 19 кафиров сдаться. Невероятная сила духа – командир ГУР

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаКирилл Будановдмитрий комаров
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 