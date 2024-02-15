В соцсетях стало распространяться видео, на котором начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов участвует в боевых действиях вместе со спецназовцами военной разведки: бойцы с оружием и в экипировке находятся во дворе малоэтажной застройки, на фоне слышны взрывы, Буданов подписывает украинский флаг. Представитель ведомства Андрей Юсов подтвердил LIGA.net подлинность этого видео.

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На записи украинские защитники находятся во дворе малоэтажной жилой застройки. Все бойцы вооружены, в том числе Буданов: у него на груди висит автомат, судя по всему, какая-то из модификаций автомата Калашникова.

Начальник ГУР говорит: "Когда все уйдут, они захотят зайти сюда. Это зона риска". "Они" – вероятно, речь об оккупантах.

Буданов подписывает украинский флаг. На фоне слышен взрыв, один из спецназовцев говорит, что это сработала украинская противовоздушная оборона. Один боец предполагает, что ПВО сработала по вертолету оккупантов.

После этого слышны еще два взрыва, глава ГУР говорит: "Нет, это не ПВО, это я вам со знанием дела могу сказать".

Начальник военной разведки подписывает флаг, после этого один из бойцов говорит: "Пошли" – и видео обрывается.

Представитель ГУР Юсов сообщил LIGA.net, что видео подлинное, однако он не может пока предоставить дополнительные детали.

Судя по зеленой траве и деревьям, а также одежде на бойцах, события на видео происходят в теплое время года.

Буданов непосредственно участвовал в боевых действиях еще до вступления на должность и до начала полномасштабного вторжения. Бригадный генерал Дмитрий Тимков сообщил, что в 2015 году во время спецоперации в тылу врага на Донбассе Буданов был тяжело ранен: сначала он просил побратимов оставить его, однако вместе с группой смог выйти в безопасное место. В 2016 году диверсионная группа под командованием Буданова уничтожила подразделение спецназначения ФСБ "Вымпел" во временно оккупированном Крыму.

В октябре 2023 года Буданов заявил, что периодически принимает непосредственное участие в боевых действиях, пытаясь тем самым подбодрить украинских бойцов. В частности, начальник ГУР сообщал, что был "на нуле" во время обороны Северодонецка в 2022 году, где попал под обстрел.

Командир группы ПЗРК спецподразделения "Артан" заявил, что Буданов во время одной из операций в переговорах по рации заставил 19 российских оккупантов сдаться в плен.

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