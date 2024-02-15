У соцмережах стало ширитися відео, на якому начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов бере участь у бойових діях разом зі спецпризначенцями воєнної розвідки: бійці зі зброєю та в екіпіруванні перебувають у дворі малоповерхової забудови, на тлі чути вибухи, Буданов підписує український прапор. Представник відомства Андрій Юсов підтвердив LIGA.net справжність цього відео.

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На записі українські захисники перебувають у дворі малоповерхової житлової забудови. Усі бійці озброєні, зокрема й Буданов: у нього на грудях висить автомат, судячи з усього, якась з модифікацій автомата Калашнікова.

Начальник ГУР каже: "Коли всі підуть, то вони захочуть зайти сюди. Це зона ризику". "Вони" – ймовірно, йдеться про окупантів.

Буданов підписує український прапор. На тлі чути вибух, один зі спецпризначенців каже, що це спрацювала українська протиповітряна оборона. Один боєць припускає, що ППО спрацювала по гелікоптеру окупантів.

Після цього чути ще два вибухи, голова ГУР каже: "Ні, це не ППО, це я вам зі знанням справи можу сказати".

Начальник воєнної розвідки підписує прапор, після цього один з бійців каже: "Пішли" — і відео обривається.

Представник ГУР Юсов повідомив LIGA.net, що відео є справжнім, проте він не може поки що надати додаткові деталі.

Судячи з зеленої трави та дерев, а також одягу на бійцях, події на відео відбуваються у теплу пору року.

Буданов безпосередньо брав участь у бойових діях ще до вступу на посаду та до початку повномасштабного вторгнення. Бригадний генерал Дмитро Тімков повідомив, що у 2015 році під час спецоперації в тилу ворога на Донбасі Буданов був важко поранений: спочатку він просив побратимів залишити його, проте разом із групою зміг вийти до безпечного місця. У 2016 році диверсійна група під командуванням Буданова знищила підрозділ спецпризначення ФСБ "Вимпел" у тимчасово окупованому Криму.

У жовтні 2023 року Буданов заявив, що періодично бере безпосередню участь у бойових діях, намагаючись тим самим підбадьорити українських бійців. Зокрема, начальник ГУР повідомляв, що був "на нулі" під час оборони Сєвєродонецька у 2022 році, де потрапив під обстріл.

Командир групи ПЗРК спецпідрозділу "Артан" заявив, що Буданов під час однієї з операцій у переговорах по рації змусив 19 російських окупантів здатися у полон.

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