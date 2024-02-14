Буданов про Авдіївку: Ситуація важка, але не критична, говорити про результат ще зарано

За словами начальника ГУР, головнокомандувач Сирський ухвалив "певні рішення" після візиту до Авдіївки

Кирило Буданов (Скриншот із відео)

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що ситуація в Авдіївці є важкою, проте не критичною, а все вирішать "рішучі дії" однієї зі сторін. На Куп'янському напрямку не відбувається "серйозних змін", розповів він в інтерв'ю телеканалу "Ми-Україна".

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Журналістка запитала, чи запитували партнери на засіданні "Рамштайну" щодо ситуації на фронті на Авдіївському, Куп'янському напрямках та на півдні.

"Так, а що тут комунікувати? В Авдіївці ситуація важка, всі це знають. Але сказати, що щось там зовсім критичне – я б так не сказав. Є проблеми з проривом центральної частини міста, але все ж таки не більше того", – відповів він.

За словами Буданова, в Авдіївці все вирішать "рішучі дії" або з боку українських захисників, або з боку окупантів.

Начальник ГУР зазначив, що говорити про результат ще зарано.

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Щодо того, що може змінити ситуацію на напрямку, Буданов нагадав про вчорашній візит головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського до Авдіївки.

Голова воєнної розвідки повідомив, що головком "певні рішення точно прийняв", але відмовився сказати, які саме.

Щодо Куп'янського напрямку, то Буданов відповів, що на ньому "в принципі серйозних змін не відбувається".

"Не вірте, це все інформаційні вкиди більшістю [про Куп'янський напрямок]. Ну а більше гарячих точок [на фронті] то і немає", – зазначив він.

Головнокомандувач ЗСУ і міністр оборони Рустем Умєров здійснили робочу поїздку до військових частин і підрозділів, які тримають оборону на Авдіївському та Куп’янському напрямках, де оперативна обстановка залишається надзвичайно складною й напруженою.

Пресофіцер ОСУВ "Таврія" повідомив, що в Авдіївці ніхто не тримається "за купи каміння та обгорілого заліза", оскільки пріоритетом для командування залишається збереження життів бійців.

Міністр оборони повідомив про результати 19-го засідання контактної групи з питань оборони Україні у форматі "Рамштайн". Зокрема офіційно розпочалася робота Коаліції з протиповітряної та протиракетної оборони та дронової Коаліції.

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