Міноборони про "Рамштайн": Підписано документи щодо двох коаліцій, є підтримка
Ключовим результатом 19-го засідання контактної групи з питань оборони України в форматі "Рамштайн" є те, що Україна має підтримку від партнерів. Після заходу міністр оборони Рустем Умєров підписав документи про створення двох коаліцій з надання Україні військової допомоги. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Міністерства оборони Ілларіон Павлюк.
"Сьогодні багато говорили про дрони, зокрема FPV-дрони. І важливо, що одразу після закінчення зустрічі міністр оборони власне підписав лист (Меморандум. – Ред.) про створення коаліції дронів – підписали його вісім країн. І сьогодні ж було підписано лист про створення коаліції протиповітряної та протиракетної оборони об'єднаної – там 15 країн, включно з Україною", – повідомив Павлюк.
За словами Павлюка, ключовим результатом нового "Рамштайну" є те, що Україна має підтримку від партнерів, особливо на тлі ухвалення Сенатом США законопроєкту, у який входить допомога Україні.
"Власне, це дає всі підстави говорити, що підтримка непохитна і продовжується", – підсумував військовий.
- У листопаді 2023 року Міноборони повідомляло про створення коаліції наземних засобів протиповітряної оборони, до якої увійшли 20 країн.
- Про створення коаліції щодо дронів та засобів радіоелектронної боротьби Міноборони повідомляло 17 січня 2024 року – ініціатором стала Латвія. Згодом до неї доєдналися Велика Британія та Швеція. Сьогодні стало відомо про приєднання Нідерландів до коаліції, передавав Reuters.
- Від України у новому "Рамштайні" взяли участь головнокомандувач Олександр Сирський, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов та міністр оборони Рустем Умєров.
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