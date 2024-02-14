Міноборони про "Рамштайн": Підписано документи щодо двох коаліцій, є підтримка

Ілларіон Павлюк (Фото: Міноборони)

Ключовим результатом 19-го засідання контактної групи з питань оборони України в форматі "Рамштайн" є те, що Україна має підтримку від партнерів. Після заходу міністр оборони Рустем Умєров підписав документи про створення двох коаліцій з надання Україні військової допомоги. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Міністерства оборони Ілларіон Павлюк.

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"Сьогодні багато говорили про дрони, зокрема FPV-дрони. І важливо, що одразу після закінчення зустрічі міністр оборони власне підписав лист (Меморандум. – Ред.) про створення коаліції дронів – підписали його вісім країн. І сьогодні ж було підписано лист про створення коаліції протиповітряної та протиракетної оборони об'єднаної – там 15 країн, включно з Україною", – повідомив Павлюк.

За словами Павлюка, ключовим результатом нового "Рамштайну" є те, що Україна має підтримку від партнерів, особливо на тлі ухвалення Сенатом США законопроєкту, у який входить допомога Україні.

"Власне, це дає всі підстави говорити, що підтримка непохитна і продовжується", – підсумував військовий.

У листопаді 2023 року Міноборони повідомляло про створення коаліції наземних засобів протиповітряної оборони, до якої увійшли 20 країн.

Про створення коаліції щодо дронів та засобів радіоелектронної боротьби Міноборони повідомляло 17 січня 2024 року – ініціатором стала Латвія. Згодом до неї доєдналися Велика Британія та Швеція. Сьогодні стало відомо про приєднання Нідерландів до коаліції, передавав Reuters.

Від України у новому "Рамштайні" взяли участь головнокомандувач Олександр Сирський, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов та міністр оборони Рустем Умєров.

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