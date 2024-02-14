Сирський, Буданов та Умєров на онлайн-засіданні "Рамштайну": про що говоритимуть

Фото: Twitter Рустем Умєров

Розпочалося 19-те засідання контактної групи з питань оборони України в рамках формату "Рамштайн", від України у ньому беруть участь головнокомандувач Олександр Сирський, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов та міністр оборони Рустем Умєров.

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Умєров повідомив, що представив партнерам України Сирського – для нього це перша зустріч у форматі "Рамштайн" на посаді головнокомандувача ЗСУ.

Представники України розраховують на продуктивну зустріч, зазначив очільник Міноборони.

"Ми зосередимося на збільшенні оборонного виробництва, безпілотниках і технологіях, а також на підготовці як до довгострокових викликів, так і до вирішення нагальних потреб", – підсумував посадовець.

Попередній головком ЗСУ Валерій Залужний брав участь у "Рамштайні" двічі: вперше у листопаді 2023-го та вдруге у січні 2024-го.

Голова місії України при НАТО Наталія Галібаренко напередодні нового "Рамштайну" повідомляла, що на заході буде доповідь коаліції з підготовки винищувачів F-16 для передання Повітряним силам ЗСУ: наразі все йде за планом – і весна 2024 року є реалістичним терміном для отримання цих літаків.

Голова Міноборони США через лікування скасував поїздку до Брюсселя, де він мав взяти участь у зустрічах з міністрами оборони інших країн НАТО, але зміг взяти участь у "Рамштайні" онлайн.

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