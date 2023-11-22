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Залужний вперше взяв участь у "Рамштайні". Розповів союзникам про ситуацію на фронті – фото

Этот материал также доступен на русском
22.11.2023, 23:12
Залужний вперше взяв участь у
Валерій Залужний (Фото: Telegram головкома)

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний вперше взяв участь у засіданні контактної групи з питань оборони України у рамках формату "Рамштайн", проінформувавши західних союзників про ситуацію на фронті. Про це головком написав у соцмережах.

"Детально поінформував наших партнерів щодо ситуації на полі бою. Зазначив, що обстановка на фронті ускладнена, проте контрольована", – йдеться у дописі.

Сили оборони, за його словами, продовжують вести оборонні та наступальні операції. Залужний також доповів про дії російських окупантів, загрози та їхні імовірні плани на найближчий час.

Головком подякував за роботу коаліції спроможностей, яка "значно зміцнює наші позиції та можливості". 

Оголошені пакети допомоги посилять українську систему протиповітряної оборони, артилерію, РЕБ та інші важливі складові, додав Залужний.

Фото: Telegram Залужного

Фото: Telegram Залужного

Фото: Telegram Залужного
  • Литва передала Україні три мільйони набоїв калібру 7,62×51 мм, системи дистанційного підриву та зимове спорядження.
  • Парламент Болгарії ратифікував угоду між МВС та Міноборони України про передання країні сотні бронетранспортерів з арсеналу болгарської поліції.
  • Німеччина передала військову допомогу на $1,4 млрд, до якої входять системи IRIS-T, тисячі протитанкових мін, комплект системи Patriot, 155-мм артилерійські боєприпаси.

Читайте також: Рамштайн-17. Умєров розповів про основні підсумки засідання

Мілана Головань
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війнаВалерій Залужнийрамштайн
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