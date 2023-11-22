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Залужный впервые принял участие в "Рамштайне". Рассказал о ситуации на фронте – фото

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2023, 23:12
Залужный впервые принял участие в
Валерий Залужный (Фото: Telegram главкома)

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный впервые принял участие в заседании контактной группы по вопросам обороны Украины в рамках формата "Рамштайн", проинформировав западных союзников о ситуации на фронте. Об этом главком написал в соцсетях.

"Детально проинформировал наших партнеров о ситуации на поле боя. Отметил, что обстановка на фронте затруднена, однако контролируема", – говорится в сообщении.

Силы обороны, по его словам, продолжают вести оборонительные и наступательные операции. Залужный также доложил о действиях российских оккупантов, угрозах и их предполагаемых планах на ближайшее время.

Главком поблагодарил за работу коалицию способностей, которая "значительно укрепляет наши позиции и возможности".

Объявленные пакеты помощи усилят украинскую систему противовоздушной обороны, артиллерию, РЭБ и другие важные составляющие, добавил Залужный.

Фото: Telegram Залужного

Фото: Telegram Залужного

Фото: Telegram Залужного
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Милана Головань
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