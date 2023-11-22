Залужный впервые принял участие в "Рамштайне". Рассказал о ситуации на фронте – фото

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный впервые принял участие в заседании контактной группы по вопросам обороны Украины в рамках формата "Рамштайн", проинформировав западных союзников о ситуации на фронте. Об этом главком написал в соцсетях.

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"Детально проинформировал наших партнеров о ситуации на поле боя. Отметил, что обстановка на фронте затруднена, однако контролируема", – говорится в сообщении.

Силы обороны, по его словам, продолжают вести оборонительные и наступательные операции. Залужный также доложил о действиях российских оккупантов, угрозах и их предполагаемых планах на ближайшее время.

Главком поблагодарил за работу коалицию способностей, которая "значительно укрепляет наши позиции и возможности".

Объявленные пакеты помощи усилят украинскую систему противовоздушной обороны, артиллерию, РЭБ и другие важные составляющие, добавил Залужный.

Литва передала Украине три миллиона патронов калибра 7,62×51 мм, системы дистанционного подрыва и зимнее снаряжение.

Парламент Болгарии ратифицировал соглашение между МВД и Минобороны Украины о передаче стране сотни бронетранспортеров из арсенала болгарской полиции.

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