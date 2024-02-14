Сырский, Буданов и Умеров на онлайн-заседании "Рамштайна": о чем будут говорить

Фото: Twitter Рустем Умеров

Началось 19-е заседание контактной группы по вопросам обороны Украины в рамках формата "Рамштайн", от Украины в нем принимают участие главнокомандующий Александр Сырский, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов и министр обороны Рустем Умеров.

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Умеров сообщил, что представил партнерам Украины Сырского – для него это первая встреча в формате "Рамштайн" на должности главнокомандующего ВСУ.

Представители Украины рассчитывают на продуктивную встречу, отметил глава Минобороны.

"Мы сосредоточимся на увеличении оборонного производства, беспилотниках и технологиях, а также на подготовке как к долгосрочным вызовам, так и к решению неотложных потребностей", – подытожил чиновник.

Предыдущий главком ВСУ Валерий Залужный принимал участие в "Рамштайне" дважды: впервые в ноябре 2023-го и второй раз в январе 2024-го.

Глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко накануне нового "Рамштайна" сообщала, что на мероприятии будет доклад коалиции по подготовке истребителей F-16 для передачи Воздушным силам ВСУ: на данный момент все идет по плану – и весна 2024 года является реалистичным сроком для получения этих самолетов.

Глава Минобороны США из-за лечения отменил поездку в Брюссель, где он должен был принять участие во встречах с министрами обороны других стран НАТО, но смог принять участие в "Рамштайне" онлайн.

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