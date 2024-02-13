Передання F-16 не відстає від графіка, реально отримати навесні 2024 року – посол при НАТО
14 лютого на новій зустрічі партнерів Україні у форматі "Рамштайн" буде доповідь коаліції з підготовки винищувачів F-16 для передання Повітряним силам ЗСУ. Наразі все йде за планом – і весна 2024 року є реалістичним терміном для отримання цих літаків. Про це повідомила голова місії України при НАТО Наталія Галібаренко, передає слова посадовиці Громадське радіо.
"Завтра відбуватиметься зустріч у форматі "Рамштайн", і буде доповідь коаліції F-16, як все це відбувається. Тому я думаю, що після завтрашнього засідання, можливо, буде якась більш детальна інформація, але зараз поки що все по плану. І весна 2024 – це з реалістичних строків, які у нас називались", – заявила посадовиця.
За її словами, підготовка йде на кількох рівнях: зокрема, йдеться не лише про утримання самих винищувачів, а й про навчання пілотів навичок та англійської мови.
Галібаренко зазначила, що окрім цього є величезний пласт підготовки – навчання персоналу, котрий обслуговуватиме літаки: "І це так само запускалося десь разом з пілотами, на одному рівні".
Посадовиця зауважила, що до цього ж йде підготовка певної інфраструктури, оскільки не всі українські злітно-посадкові смуги готові до F-16.
- 30 серпня 2023 року міністри оборони Нідерландів та Румунії підписали договір про створення тренувального центру для навчання українських льотчиків на F-16. 13 листопада стало відомо про початок таких навчань.
- 22 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що Нідерланди готують до передання Україні перші 18 винищувачів F-16.
- 5 лютого 2024 року Міноборони Нідерладнів повідомило, що країна передасть Україні ще шість винищувачів F-16 на додачу до 18 обіцяних раніше бортів (загалом – 24).
- Тодішній командувач Об’єднаних сил ЗСУ заявив, що Україна отримує від західних союзників більш далекобійну зброю: наразі очікується постачання винищувачів F-16 та ракет дальністю у 300-500 км.
- 9 лютого глава Національної гвардії США повідомив, що попри те, що у країни закінчуються гроші для постачання додаткового озброєння та допомоги Україні – Нацгвардія має достатньо коштів для навчання українських льотчиків на винищувачах F-16.
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