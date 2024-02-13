Передання F-16 не відстає від графіка, реально отримати навесні 2024 року – посол при НАТО

14 лютого на новій зустрічі партнерів Україні у форматі "Рамштайн" буде доповідь коаліції з підготовки винищувачів F-16 для передання Повітряним силам ЗСУ. Наразі все йде за планом – і весна 2024 року є реалістичним терміном для отримання цих літаків. Про це повідомила голова місії України при НАТО Наталія Галібаренко, передає слова посадовиці Громадське радіо.

"Завтра відбуватиметься зустріч у форматі "Рамштайн", і буде доповідь коаліції F-16, як все це відбувається. Тому я думаю, що після завтрашнього засідання, можливо, буде якась більш детальна інформація, але зараз поки що все по плану. І весна 2024 – це з реалістичних строків, які у нас називались", – заявила посадовиця.

За її словами, підготовка йде на кількох рівнях: зокрема, йдеться не лише про утримання самих винищувачів, а й про навчання пілотів навичок та англійської мови.

Галібаренко зазначила, що окрім цього є величезний пласт підготовки – навчання персоналу, котрий обслуговуватиме літаки: "І це так само запускалося десь разом з пілотами, на одному рівні".

Посадовиця зауважила, що до цього ж йде підготовка певної інфраструктури, оскільки не всі українські злітно-посадкові смуги готові до F-16.