Нідерланди дадуть Україні ще шість додаткових F-16

F-16 (Фото: Міноборони Нідерландів)

Нідерланди передадуть Україні ще шість винищувачів F-16 на додачу до 18 обіцяних раніше бортів (загалом – 24). Про це повідомило Міністерство оборони країни.

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Раніше у 2021 році Нідерланди уклали угоди з міжнародною компанією Draken International щодо продажу 12 винищувачів F-16, щоб компанія розширила свій флот літаками четвертого покоління. Draken International хоче конкурувати за замовлення та тендери.

Проте продаж 12 бортів не стався – і Нідерланди запропонували компанії можливість придбати в майбутньому шість винищувачів. У результаті обидві сторони дійшли висновків, що продаж та постачання цих літаків не відбудуться у короткостроковій перспективі – і переговори припинили.

Тому Нідерланди вирішили, що до 18 F-16, які готуються до постачання в Україну, додадуться ще шість цих літаків. Решта 18 літаків призначені для навчального центру F-16 в Румунії, зазначили у Міноборони країни.

У відомстві зауважили, що впродовж багатьох років F-16 становили найважливішу частину ударної сили Військово-повітряних сил Нідерландів, проте тепер цю роль виконують новітніші F-35, тому країна позбувається всіх своїх F-16.

30 серпня 2023 року міністри оборони Нідерландів та Румунії підписали договір про створення тренувального центру для навчання українських льотчиків на F-16. 13 листопада стало відомо про початок таких навчань.

22 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що Нідерланди готують до передання Україні перші 18 винищувачів F-16.

5 лютого 2024-го командувач Об’єднаних сил ЗСУ заявив, що Україна отримує від західних союзників більш далекобійну зброю: наразі очікується постачання винищувачів F-16 та ракет дальністю у 300-500 км.

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