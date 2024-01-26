F-16. Глава МЗС Данії запевнив Кулебу, що все йде за планом – загроз зриву немає

На початку січня данська газета Berlingske писала про нібито затримку F-16 від Копенгагена

Ларс Расмуссен і Дмитро Кулеба (Скриншот з відео)

Україна має отримати від Данії винищувачі F-16 у заплановані терміни, і наразі немає загрози зривів цієї програми. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на спільній пресконференції з данським колегою Ларсом Расмуссеном з нагоди відкриття в Миколаєві канцелярії Посольства Данії в Україні.

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"Дуже дякую Ларсу за запевнення, що підготовка до передання Данією літаків відбувається за планом і наразі немає загроз зриву цієї програми. Це означає, що Данія дотримується свого слова, і літаки F-16, які Данія першою пообіцяла Україні, вони будуть у нашому повітряному просторі, допомагатимуть нам захищати нашу державу", – сказав Кулеба.

Він додав, що "все йде за планом".

Данія планує передати Україні 19 літаків.

6 січня газета Berlingske, посилаючись на Міноборони Данії, повідомила, що постачання в Україну винищувачів F-16 нібито затримуються на пів року, і що з боку України все ще "не виконано ряд умов для того, щоб вона могла використовувати винищувачі". За нинішнім графіком, передання літаків має відбутися в другому кварталі 2024 року.

Речник Повітряних сил Ігнат закликав довіряти інформації з офіційних джерел – зазначив, що оборонне відомство Данії не оприлюднювало жодної інформації про "затримку". Він також наголосив, що передавати літаки до Нового року "не мало сенсу".

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