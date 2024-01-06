ЗСУ про "затримку F-16 від Данії": Потрібні офіційні заяви, не робіть з цього "зради"

В України є поступовий план дій, який виконується, і передавати літаки до Нового року "не мало сенсу", каже Юрій Ігнат

Винищувач F-16 (Фото: USAF)

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону закликав довіряти інформації з офіційних джерел, коментуючи новину данської газети Berlingske щодо затримки у постачаннях Україні винищувачів F-16.

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6 січня у пресслужбі Міністерства оборони Данії заявили журналістам газети Berlingske, що постачання в Україну винищувачів F-16 затримуються на пів року через низку факторів.

У відомстві зазначили, що з боку України все ще "не виконано низку умов для того, щоб вона могла використовувати винищувачі".

"Дивимось на сайт Міністерства оборони Данії. Там жодних заяв. Видання посилається на якісь свої джерела <...> Дивимось офіційні джерела. Щось заявляють партнери? Не заявляють. Не потрібно робити з цього якусь катастрофу чи зраду", – прокоментував Ігнат, додавши, що українські пілоти проходять процес підготовки в "надзвичайно швидкі терміни".

Він додав, що в України є поступовий план дій, який виконується, і передавати літаки до Нового року "не мало сенсу".

"В Україні готується інфраструктура, підготовка пілотів триває. Немає сенсу постачати літаки в Україну до кінця минулого року. Для чого? Щоб вони тут стояли?" – сказав він.

10 листопада 2023 року в Повітряних силах повідомили, що українські льотчики вже почали проходити практичні навчання на винищувачах F-16 у повітрі.

26 грудня перша група з шести українських льотчиків закінчила курси англійської мови у Великій Британії та навчилася керувати винищувачами F-16, зараз вони навчаються керувати бойовими літаками в Данії.

5 січня повідомлялося, що Бельгія планує відправити два винищувачі F-16 в Данію і близько 50 осіб в період з березня до вересня 2024 року для навчання українських льотчиків.

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