ВСУ о "задержке F-16 от Дании": Нужны официальные заявления, не делайте из этого "зрады"

У Украины есть постепенный план действий, который выполняется, и передавать самолеты к Новому году "не имело смысла", говорит Юрий Игнат

Истребитель F-16 (Фото: USAF)

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона призвал доверять информации из официальных источников, комментируя новость датской газеты Berlingske о задержке в поставках Украине истребителей F-16.

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6 января в пресс-службе министерства обороны Дании заявили журналистам газеты Berlingske, что поставки в Украину истребителей F-16 задерживаются на полгода в связи с рядом факторов.

В ведомстве отметили, что со стороны Украины все еще "не выполнен ряд условий для того, чтобы она могла использовать истребители".

"Смотрим на сайт министерства обороны Дании. Там никаких заявлений. Издание ссылается на какие-то свои источники <...> Смотрим официальные источники. Что-то заявляют партнеры? Не заявляют. Не нужно делать из этого какую-то катастрофу или предательство", – прокомментировал Игнат, добавив, что украинские пилоты проходят процесс подготовки в "чрезвычайно быстрые сроки".

Он добавил, что у Украины есть постепенный план действий, который выполняется, и передавать самолеты к Новому году "не имело смысла".

"В Украине готовится инфраструктура, подготовка пилотов продолжается. Нет смысла поставлять самолеты в Украину до конца прошлого года. Зачем? Чтобы они здесь стояли?", – сказал он.

10 ноября 2023 года в Воздушных силах сообщили, что украинские летчики уже начали проходить практические учения на истребителях F-16 в воздухе.

26 декабря первая группа из шести украинских летчиков закончила курсы английского языка в Великобритании и научилась управлять истребителями F-16, сейчас они учатся управлять боевыми самолетами в Дании.

5 января сообщалось, что Бельгия планирует отправить два истребителя F-16 в Данию и около 50 человек в период с марта по сентябрь 2024 года для обучения украинских летчиков.

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