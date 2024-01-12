РФ нервує через обіцяні Україні F-16 і посилить обстріли – розвідка Естонії

Удари по аеродромах України свідчать, що росіяни вважають загрозою для себе надходження F-16 на озброєння ЗСУ, вважає Антс Ківісельг

Антс Ківісельг (Фото - скриншот з відео)

Те, що російські війська останніми тижнями намагаються бити по військових об'єктах України, зокрема аеродромах, говорить про те, що РФ вважає для себе небезпечним отримання Повітряними силами ЗСУ винищувачів F-16. Про це сказав голова розвідцентру Сил оборони Естонії, полковник Антс Ківісельг, повідомляє ERR.ee.

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Полковник зазначив, що протягом кількох тижнів Росія регулярно застосовує дальні бомбардувальники та ракети "Калібр" для ударів по військових та оборонних підприємствах та об'єктах інфраструктури України.

"По всій країні були вражені об'єкти енергетичної, портової та залізничної інфраструктури, військові аеродроми, склади зброї та боєприпасів, пункти військової підготовки та підприємства, які займаються виробництвом та ремонтом озброєнь", – сказав Ківісельг.

На його думку, удари по аеродромах свідчать про те, що росіяни вважають загрозою для себе надходження F-16 на озброєння України.

При цьому, заявив Ківісельг, завданням Росії, як і раніше, є "виснаження запасів систем ППО України". З настанням холодів очікуються ще більш масовані атаки, оскільки зараз ВПК країни-агресора виробляє більше боєприпасів, ніж витрачають її збройні сили.

За даними розвідки Естонії, війська РФ відстрілюють в Україні близько 10 000 снарядів на день, тоді як ЗСУ випускають по супротивнику приблизно 2000 ракет.

5 січня 2024 року голова оперативного відділу Генерального штабу Естонії полковник Тармо Кундла сказав, що армія РФ значно зменшила кількість наземних атак, але поки що володіє ініціативою на фронті.

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