РФ нервничает из-за обещанных Украине F-16 и будет усилить обстрелы – разведка Эстонии

Удары по аэродромам Украины свидетельствует о том, что россияне считают угрозой для себя поступление F-16 на вооружение ВСУ, считает Антс Кивисельг

Антс Кивисельг (Фото - скриншот из видео)

То, что российские войска в последние недели пытаются бить по военным объектам Украины, включая аэродромы, говорит о том, что РФ считает для себя опасным получение Воздушными силами ВСУ истребителей F-16. Об этом сказал глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг, передает ERR.ee.

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Полковник отметил, что в течение нескольких недель Россия регулярно применяет дальние бомбардировщики и ракеты "Калибр" для ударов по военным и оборонным предприятиям и объектам инфраструктуры Украины.

"По всей стране были поражены объекты энергетической, портовой и железнодорожной инфраструктуры, военные аэродромы, склады оружия и боеприпасов, пункты военной подготовки и предприятия, которые занимаются производством и ремонтом вооружений", – сказал Кивисельг.

По его мнению, удары по аэродромам свидетельствует о том, что россияне считают угрозой для себя поступление F-16 на вооружение Украины.

При этом, заявил Кивисельг, задачей России по-прежнему является "истощение запасов систем ПВО Украины". С наступлением холодов можно ожидать еще более массированных атак, так как сейчас ВПК страны-агрессора производит больше боеприпасов, чем расходуют ее вооруженные силы.

По данным разведки Эстонии, войска РФ отстреливают в Украине около 10 000 снарядов в день, в то время как ВСУ выпускают по противнику примерно 2000 ракет.

5 января 2024 года глава оперативного отдела Генерального штаба Эстонии полковник Тармо Кундла сказал, что армия РФ значительно снизила число наземных атак, но пока владеет инициативой на фронте.

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