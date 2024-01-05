Оккупанты пока владеют инициативой, но число боестолкновений падает – Генштаб Эстонии

Если на предыдущей неделе ежедневно происходили от 70 до 120 столкновений, то на этой неделе их было примерно 50-60 в день, отмечает полковник Кундла

Полковник Тармо Кундла (Фото - скриншот из видео)

Армия РФ значительно снизила число наземных атак, но пока владеет инициативой на фронте. Об этом сказал на брифинге глава оперативного отдела Генерального штаба Эстонии полковник Тармо Кундла, пишет ERR.ee.

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Российским оккупантам удалось отвоевать небольшие участки и удержать инициативу, однако количество боевых столкновений на фронте сокращается. Если на предыдущей неделе ежедневно происходили от 70 до 120 столкновений, то на этой неделе их было примерно 50-60 в день.

Основной целью для россиян, видимо, будет окружение Авдеевки, и можно ожидать, что в ближайшее время на это направление будут переброшены дополнительные ресурсы, считает полковник.

По его данным, войска РФ добились небольших успехов на линии Купянск–Кременная, захватили деревни под Бахмутом, а также отдельные участки в Донецкой области. Несмотря на это, войска РФ не смогли предпринять никаких существенных операций и "Украина держит оборону", отметил Кундла.

Кроме того, на южном фронте ВСУ удалось частично освободить населенные пункты вблизи Великой Новоселки.

3 января 2024 года командующий Сухопутными войсками сообщил, что захватчики продолжают интенсивные атаки в районах Купянска и Бахмута, а также ведут перегруппировку под Кременной.

Британская газета The Telegraph написала, что российские войска якобы планируют новое "широкомасштабное наступление" на Харьковскую область 15 января. Представитель ГУР Андрей Юсов заявил в комментарии LIGA.net, что агрессор может активизироваться под Купянском, но подтвердить, что это произойдет через 10 дней, разведка не может.

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