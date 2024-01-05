Окупанти поки що володіють ініціативою, але кількість зіткнень падає – Генштаб Естонії

Якщо попереднього тижня щодня відбувалися від 70 до 120 зіткнень, то цього тижня їх було приблизно 50-60 на день, зазначає полковник Кундла

Полковник Тармо Кундла (Фото - скриншот із відео)

Армія РФ значно знизила кількість наземних атак, але поки що володіє ініціативою на фронті. Про це сказав на брифінгу голова оперативного відділу Генерального штабу Естонії полковник Тармо Кундла, пише ERR.ee.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Російським окупантам вдалося відвоювати невеликі ділянки та утримати ініціативу, проте кількість бойових зіткнень на фронті скорочується. Якщо попереднього тижня щодня відбувалися від 70 до 120 зіткнень, то цього тижня їх було приблизно 50-60 на день.

Основною ціллю для росіян, мабуть, буде оточення Авдіївки, і очікується, що найближчим часом на цей напрямок буде перекинуто додаткові ресурси, вважає полковник.

За його даними, війська РФ досягли невеликих успіхів на лінії Куп'янськ-Кремінна, захопили села під Бахмутом, а також окремі ділянки в Донецькій області. Попри це, війська РФ не змогли здійснити жодних суттєвих операцій і "Україна тримає оборону", зазначив Кундла.

Крім того, на південному фронті ЗСУ вдалося частково звільнити населені пункти поблизу Великої Новосілки.

3 січня 2024 року командувач Сухопутних військ повідомив, що загарбники продовжують інтенсивні атаки в районах Куп'янська і Бахмута, а також ведуть перегрупування під Кремінною.

Британська газета The Telegraph написала, що російські війська нібито планують новий "широкомасштабний наступ" на Харківщину 15 січня. Представник ГУР Андрій Юсов заявив у коментарі LIGA.net, що агресор може активізуватися під Куп'янськом, але підтвердити, що це відбудеться за 10 днів, розвідка не може.

Читайте також: Росія намагалася наступати на Сіньківку, б'є ФАБ-500 у Серебрянському лісництві