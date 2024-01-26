F-16. Глава МИД Дании заверил Кулебу, что все идет по плану – угроз срыва нет
Украина должна получить от Дании истребители F-16 в запланированные сроки, сейчас нет угрозы срывов этой программы. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с датским коллегой Ларсом Расмуссеном по случаю открытия в Николаеве канцелярии Посольства Дании в Украине.
"Очень благодарю Ларса за заверение, что подготовка к передаче Данией самолетов идет по плану и сейчас нет угроз срыва этой программы. Это значит, что Дания держит свое слово, и самолеты F -16, которые Дания первой пообещала Украине, они будут в нашем воздушном пространстве, будут помогать нам защищать наше государство", – сказал Кулеба.
Он добавил, что "все идет по плану".
Дания планирует передать Украине 19 самолетов.
- 6 января газета Berlingske, ссылаясь на Минобороны Дании, сообщила, что поставки в Украину истребителей F-16 якобы задерживаются на полгода и что со стороны Украины все еще "не выполнен ряд условий для того, чтобы она могла использовать истребители". По нынешнему графику, передача самолетов должна состояться во втором квартале 2024 года.
- Представитель Воздушных сил Игнат призвал доверять информации из официальных источников – отметил, что оборонное ведомство Дании не обнародовало никакой информации о "задержке". Он также подчеркнул, что передавать самолеты до Нового года "не имело смысла".
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