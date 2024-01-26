F-16. Глава МИД Дании заверил Кулебу, что все идет по плану – угроз срыва нет

Ларс Расмуссен и Дмитрий Кулеба (Скриншот с видео)

Украина должна получить от Дании истребители F-16 в запланированные сроки, сейчас нет угрозы срывов этой программы. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с датским коллегой Ларсом Расмуссеном по случаю открытия в Николаеве канцелярии Посольства Дании в Украине.

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"Очень благодарю Ларса за заверение, что подготовка к передаче Данией самолетов идет по плану и сейчас нет угроз срыва этой программы. Это значит, что Дания держит свое слово, и самолеты F -16, которые Дания первой пообещала Украине, они будут в нашем воздушном пространстве, будут помогать нам защищать наше государство", – сказал Кулеба.

Он добавил, что "все идет по плану".

Дания планирует передать Украине 19 самолетов.

6 января газета Berlingske, ссылаясь на Минобороны Дании, сообщила, что поставки в Украину истребителей F-16 якобы задерживаются на полгода и что со стороны Украины все еще "не выполнен ряд условий для того, чтобы она могла использовать истребители". По нынешнему графику, передача самолетов должна состояться во втором квартале 2024 года.

Представитель Воздушных сил Игнат призвал доверять информации из официальных источников – отметил, что оборонное ведомство Дании не обнародовало никакой информации о "задержке". Он также подчеркнул, что передавать самолеты до Нового года "не имело смысла".

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