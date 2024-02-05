Нидерланды дадут Украине еще 6 дополнительных F-16

F-16 (Фото: Минобороны Нидерландов)

Нидерланды передадут Украине еще шесть истребителей F-16 к 18 бортам. Об этом сообщило Министерство обороны страны.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Ранее в 2021 году Нидерланды заключили соглашения с международной компанией Draken International по продаже 12 истребителей F-16 для того, чтобы компания расширила свой флот самолетами четвертого поколения. Draken International хочет конкурировать за заказы и тендеры.

Однако продажа 12 бортов не произошла – и Нидерланды предложили компании возможность приобрести в будущем 6 истребителей. В результате обе стороны пришли к выводам, что продажи и поставки этих самолетов не состоятся в краткосрочной перспективе – и переговоры прекратили.

Поэтому Нидерланды решили, что к 18 F-16, которые готовятся к поставке в Украину, прибавятся еще шесть этих самолетов. Остальные 18 самолетов предназначены для учебного центра F-16 в Румынии, отметили в Минобороны страны.

В ведомстве отметили, что на протяжении многих лет F-16 составляли важнейшую часть ударной силы Военно-воздушных сил Нидерландов, однако теперь эту роль выполняют более новые F-35, поэтому страна избавляется от всех своих F-16.

30 августа 2023 года министры обороны Нидерландов и Румынии подписали договор о создании тренировочного центра для обучения украинских летчиков на F-16. 13 ноября стало известно о начале таких учений.

22 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что Нидерланды готовят к передаче Украине первые 18 истребителей F-16.

5 февраля командующий Объединенными силами ВСУ заявил, что Украина получает от западных союзников более дальнобойное оружие: ожидается поставка истребителей F-16 и ракет дальностью в 300-500 км.

Читайте также: F-16. Глава МИД Дании заверил Кулебу, что все идет по плану – угроз срыва нет