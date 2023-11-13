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У Румунії розпочинається навчання українських пілотів на F-16 – міністр оборони країни

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13.11.2023, 11:19
У Румунії розпочинається навчання українських пілотів на F-16 – міністр оборони країни - Фото
Винищувач F-16 (Фото: ЕРА, YONHAP)

Міністр оборони Румунії Анджел Тилвар разом з нідерландською колегою Кайсою Оллонгрен відкривають Європейський навчальний центр винищувачів F-16 на військово-повітряній базі Фетешті, де проходитимуть навчання українські пілоти. Про це повідомляє DW.

За оцінками, навчання пілотів у центрі, що розташований за 150 км на схід від Бухареста, триватимуть пів року і розпочнуться сьогодні.

Компанія Lockheed, яка виробляє бойові літаки F-16, надала інструкторів і технічний персонал для проведення навчань.

Нідерланди надають від 12 до 18 винищувачів для тренувань як українських, так і румунських пілотів. Перші п'ять Амстердам відправив до Румунії цього тижня.

Читайте також: Україні поставили умову: не застосовувати винищувачі F-16 від Данії на території Росії

Мілана Головань
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авіаціярумуніявинищувачКайса ОллонгренF-16Анджел Тилвар

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