У Румунії розпочинається навчання українських пілотів на F-16 – міністр оборони країни

Міністр оборони Румунії Анджел Тилвар разом з нідерландською колегою Кайсою Оллонгрен відкривають Європейський навчальний центр винищувачів F-16 на військово-повітряній базі Фетешті, де проходитимуть навчання українські пілоти. Про це повідомляє DW.

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За оцінками, навчання пілотів у центрі, що розташований за 150 км на схід від Бухареста, триватимуть пів року і розпочнуться сьогодні.

Компанія Lockheed, яка виробляє бойові літаки F-16, надала інструкторів і технічний персонал для проведення навчань.

Нідерланди надають від 12 до 18 винищувачів для тренувань як українських, так і румунських пілотів. Перші п'ять Амстердам відправив до Румунії цього тижня.

20 серпня 2023 року Данія повідомила, що передасть Україні 19 літаків, Нідерланди – невідому кількість (країна має 42 борти; скільки з них віддадуть ЗСУ – не сказано).

30 серпня 2023 року міністри оборони Нідерландів та Румунії підписали договір про створення тренувального центру для навчання українських льотчиків на F-16.

10 листопада речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що окремі льотчики вже проходять підготовку в небі з інструктором на бойових літаках.

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