Україна чекає на надходження літаків F-16 та ракет на 300-500 км – Наєв

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Наєв вважає, що це дозволить Силам оборони України досягти ще більших успіхів на полі бою та звільнити територію від ворога

Сергій Наєв (Фото: скриншот з відео)

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що Україна отримує від західних союзників більш далекобійну зброю. Він повідомив, що наразі очікується постачання винищувачів F-16 та ракет дальністю у 300-500 км.

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"У подальших пакетах військової допомоги Україна чекає на літаки F-16 та ракети з дальністю ураження цілей у 300-500 кілометрів", – сказав Наєв та наголосив, що це дозволить Силам оборони України досягти ще більших успіхів на полі бою та звільнити територію від ворога.

Як зазначив командувач Об'єднаних сил, із появою влітку 2022 року реактивних систем залпового вогню М142 HIMARS, а пізніше й М270 MLRS – російська армія зазнала ще відчутніших втрат у логістичному забезпеченні своїх передових підрозділів.

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Також, за його словами, ворог був змушений переміщувати свої польові склади та пункти управління на відстань понад 100 км від переднього краю. Він наголосив, що це привело до збільшення логістичного "плеча" підвозу боєприпасів та матеріальних засобів, ускладнення управління військами, втрати наступальних спроможностей та переходу до вимушеної оборони.

Генерал також зазначив, що із надходженням на озброєння у квітні 2023 року зенітно-ракетного комплексу PATRIOT протиракетний щит України посилився ще більше шляхом збільшення дальності знищення аеродинамічних цілей на відстані до 150 км.

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4 січня стало відомо, що Бельгія планує відправити два винищувачі F-16 в Данію і близько 50 осіб у період з березня до вересня 2024 року для навчання українських льотчиків.

6 січня газета Berlingske, посилаючись на Міноборони Данії, повідомила, що постачання в Україну винищувачів F-16 нібито затримується на пів року і що з боку України все ще "не виконано низку умов для того, щоб вона могла використовувати винищувачі". За нинішнім графіком, передання літаків має відбутися в другому кварталі 2024 року.

Речник Повітряних сил Ігнат закликав довіряти інформації з офіційних джерел – зазначив, що оборонне відомство Данії не оприлюднювало жодної інформації про "затримку". Він також наголосив, що передавати літаки до Нового року "не мало сенсу".

26 січня очільник МЗС Кулеба заявив, що Україна має отримати від Данії винищувачі F-16 у заплановані терміни й наразі немає загрози зривів цієї програми.

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