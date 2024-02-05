Украина ждет поступления самолетов F-16 и ракет на 300-500 км – Наев
Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что Украина получает от западных союзников более дальнобойное оружие. Он сообщил, что ожидается поставка истребителей F-16 и ракет дальностью в 300-500 км.
"В дальнейших пакетах военной помощи Украина ждет самолеты F-16 и ракеты с дальностью поражения целей в 300-500 километров", – сказал Наев и подчеркнул, что это позволит Силам обороны Украины достичь еще больших успехов на поле боя и освободить территорию от врага.
Как отметил командующий Объединенными силами, с появлением летом 2022 года реактивных систем залпового огня М142 HIMARS, а позже и М270 MLRS – российская армия понесла еще более ощутимые потери в логистическом обеспечении своих передовых подразделений.
Читайте также: Наев рассказал об особенностях ДРГ РФ: Хорошо подготовлены офицерские группы по 10-12 человек
Также, по его словам, враг был вынужден перемещать свои полевые склады и пункты управления на расстояние более 100 км от переднего края. Он отметил, что это привело к увеличению логистического "плеча" подвоза боеприпасов и материальных средств, осложнению управления войсками, потере наступательных возможностей и переходу к вынужденной обороне.
Генерал также отметил, что с поступлением на вооружение в апреле 2023 года зенитно-ракетного комплекса PATRIOT противоракетный щит Украины усилился еще больше путем увеличения дальности уничтожения аэродинамических целей на расстоянии до 150 км.
Читайте также: Люксембург присоединился к коалиции F-16 и возглавил ІТ-коалицию – Шмыгаль
- 4 января стало известно, что Бельгия планирует отправить два истребителя F-16 в Данию и около 50 человек в период с марта по сентябрь 2024 года для обучения украинских летчиков.
- 6 января газета Berlingske, ссылаясь на Минобороны Дании, сообщила, что поставки в Украину истребителей F-16 якобы задерживаются на полгода и что со стороны Украины все еще "не выполнен ряд условий для того, чтобы она могла использовать истребители". Согласно нынешнему графику, передача самолетов должна состояться во втором квартале 2024 года.
- Представитель Воздушных сил Игнат призвал доверять информации из официальных источников – отметил, что оборонное ведомство Дании не обнародовало никакой информации о "задержке". Он также подчеркнул, что передавать самолеты к Новому году "не имело смысла".
- 26 января глава МИД Кулеба заявил, что Украина должна получить от Дании истребители F-16 в запланированные сроки и пока нет угрозы срывов этой программы.
Читайте также: РФ нервирует из-за обещанных Украины F-16 и усилит обстрелы – разведка Эстонии