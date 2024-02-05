Украина ждет поступления самолетов F-16 и ракет на 300-500 км – Наев

Командующий Объединенными силами ВСУ считает, что это позволит ВСУ добиться еще больших успехов на поле боя и освободить территорию от врага

Сергей Наев (Фото: скриншот с видео)

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что Украина получает от западных союзников более дальнобойное оружие. Он сообщил, что ожидается поставка истребителей F-16 и ракет дальностью в 300-500 км.

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"В дальнейших пакетах военной помощи Украина ждет самолеты F-16 и ракеты с дальностью поражения целей в 300-500 километров", – сказал Наев и подчеркнул, что это позволит Силам обороны Украины достичь еще больших успехов на поле боя и освободить территорию от врага.

Как отметил командующий Объединенными силами, с появлением летом 2022 года реактивных систем залпового огня М142 HIMARS, а позже и М270 MLRS – российская армия понесла еще более ощутимые потери в логистическом обеспечении своих передовых подразделений.

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Также, по его словам, враг был вынужден перемещать свои полевые склады и пункты управления на расстояние более 100 км от переднего края. Он отметил, что это привело к увеличению логистического "плеча" подвоза боеприпасов и материальных средств, осложнению управления войсками, потере наступательных возможностей и переходу к вынужденной обороне.

Генерал также отметил, что с поступлением на вооружение в апреле 2023 года зенитно-ракетного комплекса PATRIOT противоракетный щит Украины усилился еще больше путем увеличения дальности уничтожения аэродинамических целей на расстоянии до 150 км.

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4 января стало известно, что Бельгия планирует отправить два истребителя F-16 в Данию и около 50 человек в период с марта по сентябрь 2024 года для обучения украинских летчиков.

6 января газета Berlingske, ссылаясь на Минобороны Дании, сообщила, что поставки в Украину истребителей F-16 якобы задерживаются на полгода и что со стороны Украины все еще "не выполнен ряд условий для того, чтобы она могла использовать истребители". Согласно нынешнему графику, передача самолетов должна состояться во втором квартале 2024 года.

Представитель Воздушных сил Игнат призвал доверять информации из официальных источников – отметил, что оборонное ведомство Дании не обнародовало никакой информации о "задержке". Он также подчеркнул, что передавать самолеты к Новому году "не имело смысла".

26 января глава МИД Кулеба заявил, что Украина должна получить от Дании истребители F-16 в запланированные сроки и пока нет угрозы срывов этой программы.

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