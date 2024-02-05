Наєв розповів про особливості ДРГ РФ: Гарно підготовлені офіцерські групи по 10-12 людей

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ зауважив, що мета російських ДРГ – діяти лише у прикордонні

Сергій Наєв (Фото: Оперативне командування Північ)

Командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що російські диверсійно-розвідувальні групи постійно намагаються прорвати кордон України, діючи у прикордонні Сумської, Чернігівської та у Богодухівському районі Харківської області. Ворожі групи диверсантів мають гарну підготовку та свої особливості, а їхня мета – діяти в прикордонні, сказав він в ефірі телемарафону.

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Наєв наголосив, що склад цих груп – 10-12 людей, вони мають гарну підготовку, адже це офіцерські групи зі складу спецоперацій РФ, а також ГРУ Генштабу РФ.

"Їх мета діяти лише у прикордонні. Це невелика зона, декілька кілометрів уздовж державного кордону протяжністю 1000 км. І вони намагатимуться вчиняти терористичні дії проти цивільного населення або військовослужбовців", – констатував він.

Тому, за словами генерала, цивільним громадянам слід розуміти, що держкордон у Чернігівській, Сумській і Богодухівському районі Харківської області – це лінія бойового зіткнення й там небезпечно.

Зокрема 4 лютого Наєв повідомляв про те, що бійці територіальної оборони в Сумській області зупинили російську диверсійно-розвідувальну групу у складі десяти осіб, яка намагалася перетнути державний кордон України.

Російські диверсійно-розвідувальні групи регулярно намагаються увірватись через кордон на півночі України.

27 січня на Сумщині російська диверсійна група розстріляла брата та сестру з Хотінської громади.

3 лютого стало відомо, що в Сумській області заборонили рух транспорту біля кордону з РФ.

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