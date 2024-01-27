У Сумській області диверсійна група росіян розстріляла брата та сестру — голова ОВА

Вбиті окупантами жили в селищі Андріївка, яке розташоване неподалік кордону з Росією

Російські солдати (Фото: ресурс окупантів)

На Сумщині вранці 27 січня російська диверсійна група розстріляла брата та сестру з Хотiнської громади. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Володимир Артюх.

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За його словами, будинок убитих розташований у селищі Андріївка за п'ять кілометрів від кордону з РФ.

Артюх закликав мешканців прикордонної зони до евакуації.

"Цей процес уже триває не перший місяць, допомога надається на кожному етапі. Російські терористи продовжують вбивати мирне населення. Евакуювавшись із небезпечних територій, ви збережете своє життя", – заявив глава ОВА.

У Сумській області внаслідок російського ракетного удару 13 січня стався спалах господарських споруд, а вибуховою хвилею вибило вікна у п'ятиповерхових житлових будинках.

У перший день нового року росіяни вкотре запустили ударні дрони по Україні, один "шахед" влучив у двоповерхову будівлю на Сумщині.

Російські диверсійно-розвідувальні групи регулярно намагаються увірватись через кордон на півночі України, заявляв командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв.

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