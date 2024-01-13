У Сумській області ліквідовують наслідки російських ракетних ударів – фото, відео

У місті Шостка травмовано жінку, зранку без опалення були 12 000 квартир

Фото - ДСНС

У Сумській області внаслідок російського ракетного удару 13 січня відбулось загоряння господарчих споруд, а вибуховою хвилею вибило вікна у п'ятиповерхових житлових будинках. Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій і показала фото та відео з місця.

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У Шосткинському районі рятувальники ліквідували виявлені осередки горіння та проводять аварійно-відновлювальні роботи у пошкоджених помешканнях.

За попередньою інформацією, внаслідок чергової атаки РФ травмовано жінку.

Сумська обласна військова адміністрація раніше повідомила, що, починаючи з 07:30 Росія завдала ракетних ударів по місту Шостка – попередньо було зафіксовано сім вибухів.

В ОВА повідомили про пошкодження об’єкта інфраструктури. Без опалення зранку залишились 12 000 квартир мешканців, але станом на 11:00 розпочалось відновлення теплопостачання.

Фото – ДСНС

Фото – ДСНС

Фото – ДСНС

Зранку 13 січня з аеродромів злетіли російські бомбардувальники з крилатими та аеробалістичними ракетами. Вибухи лунали у Дніпропетровській, Полтавській, Чернігівській, Кіровоградській, Хмельницькій, Рівненській областях.

Повітряні сили повідомили, що із 40 ворожих цілей ППО збила вісім крилатих ракет.

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