Все гірше летять "точно в цель". У ЗСУ пояснили, як "загубилися" 20 ракет, випущених РФ
Під час чергової російської ракетної атаки зранку 13 січня понад 20 із 40 ворожих цілей не потрапили до статистики збитих, але і не досягли своїх цілей. Це пояснюється все більш низькою якістю російських ракет, розповів в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат.
"Не досягли своїх цілей – що під цим розуміється. Або впали в полі, або підрив в повітрі, або вплинули засоби радіоелектронної боротьби наших сил оборони", – зазначив він.
При цьому сьогоднішній у статистиці Повітряних сил вказано лише вісім знищених ворожих цілей – це саме ті, по яких відпрацювали вогневі засоби сил протиповітряної оборони, наголосив Ігнат.
"Добре, що російські ракети не лише отримують протидію Сил оборони, а і дедалі гірше летять "точно в цель", як вони там пишуть. Ми бачимо погіршення, про це говорив і голова Головного управління розвідки Кирило Буданов – що ракети стають менш якісними і не долітають до своїх цілей", – сказав речник Повітряних сил.
- Зранку 13 січня з аеродромів злетіли російські бомбардувальники з крилатими та аеробалістичними ракетами. Вибухи лунали у Дніпропетровській, Полтавській, Чернігівській, Кіровоградській, Хмельницькій, Рівненській областях.
- Повітряні сили повідомили, що із 40 ворожих цілей ППО збила вісім крилатих ракет.