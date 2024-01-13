Все гірше летять "точно в цель". У ЗСУ пояснили, як "загубилися" 20 ракет, випущених РФ

У ЗСУ сподіваються, що така тенденція збережеться і надалі

Винищувач МіГ-31К та ракета Кинджал (Фото: EPA)

Під час чергової російської ракетної атаки зранку 13 січня понад 20 із 40 ворожих цілей не потрапили до статистики збитих, але і не досягли своїх цілей. Це пояснюється все більш низькою якістю російських ракет, розповів в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

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"Не досягли своїх цілей – що під цим розуміється. Або впали в полі, або підрив в повітрі, або вплинули засоби радіоелектронної боротьби наших сил оборони", – зазначив він.

При цьому сьогоднішній у статистиці Повітряних сил вказано лише вісім знищених ворожих цілей – це саме ті, по яких відпрацювали вогневі засоби сил протиповітряної оборони, наголосив Ігнат.

"Добре, що російські ракети не лише отримують протидію Сил оборони, а і дедалі гірше летять "точно в цель", як вони там пишуть. Ми бачимо погіршення, про це говорив і голова Головного управління розвідки Кирило Буданов – що ракети стають менш якісними і не долітають до своїх цілей", – сказав речник Повітряних сил.