Все хуже летят "точно в цель". В ВСУ объяснили, как "потерялись" 20 ракет, выпущенных РФ
Во время очередной российской ракетной атаки утром 13 января более 20 из 40 вражеских целей не попали в статистику сбитых, но и не достигли своих целей. Это объясняется все более низким качеством российских ракет, рассказал в эфире телемарафона спикер Воздушных сил Юрий Игнат.
"Не достигли своих целей – что под этим понимается. Либо упали в поле, либо подрыв в воздухе, либо повлияли средства радиоэлектронной борьбы наших сил обороны", – отметил он.
При этом сегодняшний в статистике Воздушных сил указаны лишь восемь уничтоженных вражеских целей – это именно те, по которым отработали огневые средства сил противовоздушной обороны, подчеркнул Игнат.
"Хорошо, что российские ракеты не только получают противодействие сил обороны, но и все хуже летят "точно в цель", как они там пишут. Мы видим ухудшение, об этом говорил и глава Главного управления разведки Кирилл Буданов – что ракеты становятся менее качественными и не долетают до своих целей", – сказал спикер Воздушных сил.
- Утром 13 января с аэродромов взлетели российские бомбардировщики с крылатыми и аэробалистическими ракетами. Взрывы раздавались в Днепропетровской, Полтавской, Черниговской, Кировоградской, Хмельницкой, Ровенской областях.
- Воздушные силы сообщили, что из 40 вражеских целей ПВО сбила восемь крылатых ракет.