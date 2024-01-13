Все хуже летят "точно в цель". В ВСУ объяснили, как "потерялись" 20 ракет, выпущенных РФ

В ВСУ надеются, что такая тенденция сохранится и дальше

Истребитель МиГ-31К и ракета Кинжал (Фото: EPA)

Во время очередной российской ракетной атаки утром 13 января более 20 из 40 вражеских целей не попали в статистику сбитых, но и не достигли своих целей. Это объясняется все более низким качеством российских ракет, рассказал в эфире телемарафона спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

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"Не достигли своих целей – что под этим понимается. Либо упали в поле, либо подрыв в воздухе, либо повлияли средства радиоэлектронной борьбы наших сил обороны", – отметил он.

При этом сегодняшний в статистике Воздушных сил указаны лишь восемь уничтоженных вражеских целей – это именно те, по которым отработали огневые средства сил противовоздушной обороны, подчеркнул Игнат.

"Хорошо, что российские ракеты не только получают противодействие сил обороны, но и все хуже летят "точно в цель", как они там пишут. Мы видим ухудшение, об этом говорил и глава Главного управления разведки Кирилл Буданов – что ракеты становятся менее качественными и не долетают до своих целей", – сказал спикер Воздушных сил.