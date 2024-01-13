В Сумской области ликвидируют последствия российских ракетных ударов – фото, видео

В городе Шостка травмирована женщина, утром без отопления были 12 000 квартир

Фото - ГСЧС

В Сумской области в результате российского ракетного удара 13 января произошло возгорание хозяйственных построек, а взрывной волной выбило окна в пятиэтажных жилых домах. Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям и показала фото и видео с места.

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В Шосткинском районе спасатели ликвидировали обнаруженные очаги горения и проводят аварийно-восстановительные работы в поврежденных помещениях.

По предварительной информации, в результате очередной атаки РФ травмирована женщина.

Сумская областная военная администрация ранее сообщила, что начиная с 07:30 Россия нанесла ракетные удары по городу Шостка – предварительно было зафиксировано семь взрывов.

В ОВА сообщили о повреждении объекта инфраструктуры. Без отопления утром остались 12 000 квартир жителей, но по состоянию на 11:00 началось возобновление теплоснабжения.

Фото – ГСЧС

Фото – ГСЧС

Фото – ГСЧС

Утром 13 января с аэродромов взлетели российские бомбардировщики с крылатыми и аэробалистическими ракетами. Взрывы раздавались в Днепропетровской, Полтавской, Черниговской, Кировоградской, Хмельницкой, Ровенской областях.

Воздушные силы сообщили, что из 40 вражеских целей ПВО сбила восемь крылатых ракет.

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