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ДПСУ: Російські ДРГ часто намагаються перетнути кордон, але багато пройти не можуть

Этот материал также доступен на русском
26.10.2023, 22:31
ДПСУ: Російські ДРГ часто намагаються перетнути кордон, але багато пройти не можуть - Фото
Андрій Демченко (Фото - Media Center Ukraine - Ukrinform)

Російські диверсійно-розвідувальні групи регулярно намагаються зайти на територію України, проте після перетину кордону далеко їм пройти не вдається – Сили оборони одразу відкривають вогонь. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

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"За останній час найбільшу активність ми фіксуємо на напрямку Сумської області. Досить часто диверсанти намагаються зайти на територію України, проте по території нашої держави вони багато пройти не можуть. Наші воїни їх виявляють, відразу відкривають вогонь. І в подальшому такі групи відходять за лінію держрубежу", – розповів Демченко.

Також, за його словами, в такі місця одразу ж направляються українські протидиверсійні резерви, відпрацьовують міномети й артилерія, щоб вибити ворога за лінію кордону.

Він наголосив, що російські ДРГ можуть бути різними – це як невеличкі групи, так і до 10 осіб. Завдання у них теж різні – проведення диверсій, викриття місць зосередження ЗСУ для подальших обстрілів із мінометів, артилерії, або для спроби завдати удару одразу ж на місці.

  • 11 жовтня ЦНС повідомив, що спецпідрозділи ГРУ прибули в Бєлгородську область РФ для організації диверсій у Сумській області.
  • В ніч проти 12 жовтня тероборона на Сумщині запобігла спробі російської диверсійної групи перейти кордон. 
Оксана Житнюк
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