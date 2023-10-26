ГПСУ: Российские ДРГ часто пытаются пересечь границу, но много пройти не могут

Российские диверсионно-разведывательные группы регулярно пытаются зайти на территорию Украины, однако после пересечения границы далеко им пройти не удается – Силы обороны сразу же открывают огонь. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

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"За последнее время наибольшую активность мы фиксируем на направлении Сумской области. Довольно часто диверсанты пытаются зайти на территорию Украины, однако по территории нашего государства они много пройти не могут. Наши воины их обнаруживают, сразу открывают огонь. И в дальнейшем такие группы отходят за линию госрубежа", – рассказал Демченко.

По его словам, в такие места сразу же направляются украинские противодиверсионные резервы, отрабатывают минометы и артиллерия, чтобы выбить врага за линию границы.

Он отметил, что российские ДРГ могут быть разными – это как небольшие группы, так и до 10 человек. Задания у них тоже разные – проведение диверсий, разоблачение мест сосредоточения ВСУ для последующих обстрелов из минометов, артиллерии или для попытки нанести удар сразу же на месте.

11 октября ЦНС сообщил, что спецподразделения ГРУ прибыли в Белгородскую область РФ для организации диверсий в Сумской области.

В ночь на 12 октября тероборона в Сумской области предотвратила попытку российской диверсионной группы перейти границу.

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