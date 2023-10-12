Российская ДРГ пыталась пересечь границу в Сумской области, после обстрела отошла – Наев
12.10.2023, 10:04
Сергей Наев (Фото - скриншот с видео)
Подразделения территориальной обороны в Сумской области ночью пресекли попытку российской диверсионной группы перейти границу. Об этом сообщил Командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев.
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В полночь бойцы бригады территориальной обороны в Сумской области обнаружили российскую ДРГ в составе восьми человек, сообщил Наев. Диверсанты пытались пересечь государственную границу Украины и двигаться в направлении одного из объектов гражданской критической инфраструктуры.
Россиян обстреляли из артиллерии и минометов. ДРГ с потерями отошла.
Среди украинских военнослужащих потерь нет, сказал Наев.
- 3 октября Наев сообщил об усилении ПВО в северных областях Украины на фоне возможных зимних атак России на энергетическую инфраструктуру.
- Министерство энергетики предполагает, что Россия возобновит удары по энергетической инфраструктуре с наступлением холодов.
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