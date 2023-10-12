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Российская ДРГ пыталась пересечь границу в Сумской области, после обстрела отошла – Наев

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2023, 10:04
Российская ДРГ пыталась пересечь границу в Сумской области, после обстрела отошла – Наев - Фото
Сергей Наев (Фото - скриншот с видео)

Подразделения территориальной обороны в Сумской области ночью пресекли попытку российской диверсионной группы перейти границу. Об этом сообщил Командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев.

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В полночь бойцы бригады территориальной обороны в Сумской области обнаружили российскую ДРГ в составе восьми человек, сообщил Наев. Диверсанты пытались пересечь государственную границу Украины и двигаться в направлении одного из объектов гражданской критической инфраструктуры.

Россиян обстреляли из артиллерии и минометов. ДРГ с потерями отошла.

Среди украинских военнослужащих потерь нет, сказал Наев. 

Сергей Бережной
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Сергей Наеввойнасумская областьдрг
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