Российская ДРГ пыталась пересечь границу в Сумской области, после обстрела отошла – Наев

Подразделения территориальной обороны в Сумской области ночью пресекли попытку российской диверсионной группы перейти границу. Об этом сообщил Командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев.

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В полночь бойцы бригады территориальной обороны в Сумской области обнаружили российскую ДРГ в составе восьми человек, сообщил Наев. Диверсанты пытались пересечь государственную границу Украины и двигаться в направлении одного из объектов гражданской критической инфраструктуры.

Россиян обстреляли из артиллерии и минометов. ДРГ с потерями отошла.

Среди украинских военнослужащих потерь нет, сказал Наев.

3 октября Наев сообщил об усилении ПВО в северных областях Украины на фоне возможных зимних атак России на энергетическую инфраструктуру.

Министерство энергетики предполагает, что Россия возобновит удары по энергетической инфраструктуре с наступлением холодов.

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