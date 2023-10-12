Російська ДРГ намагалася перетнути кордон у Сумській області, після обстрілу відійшла – Наєв
12.10.2023, 10:04
Сергій Наєв (Фото - скриншот з відео)
Підрозділи територіальної оборони на Сумщині вночі запобігли спробі російської диверсійної групи перейти кордон. Про це повідомив Командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв.
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Опівночі бійці бригади територіальної оборони на Сумщині виявили російську ДРГ у складі восьми осіб, повідомив Наєв. Диверсанти намагалися перетнути державний кордон України та прямувати в напрямку одного з об'єктів цивільної критичної інфраструктури.
Росіян обстріляли з артилерії та мінометів. ДРГ із втратами відійшла.
Серед українських військовослужбовців втрат немає, сказав Наєв.
- 3 жовтня Наєв повідомив про посилення ППО у північних областях України на тлі можливих зимових атак Росії на енергетичну інфраструктуру.
- Міністерство енергетики припускає, що Росія відновить удари по енергетичній інфраструктурі з настанням холодів.
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