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Російська ДРГ намагалася перетнути кордон у Сумській області, після обстрілу відійшла – Наєв

Этот материал также доступен на русском
12.10.2023, 10:04
Російська ДРГ намагалася перетнути кордон у Сумській області, після обстрілу відійшла – Наєв - Фото
Сергій Наєв (Фото - скриншот з відео)

Підрозділи територіальної оборони на Сумщині вночі запобігли спробі російської диверсійної групи перейти кордон. Про це повідомив Командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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Опівночі бійці бригади територіальної оборони на Сумщині виявили російську ДРГ у складі восьми осіб, повідомив Наєв. Диверсанти намагалися перетнути державний кордон України та прямувати в напрямку одного з об'єктів цивільної критичної інфраструктури.

Росіян обстріляли з артилерії та мінометів. ДРГ із втратами відійшла.

Серед українських військовослужбовців втрат немає, сказав Наєв.

Сергій Бережний
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війнаСумська областьСергій Наєвдрг
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