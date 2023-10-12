Російська ДРГ намагалася перетнути кордон у Сумській області, після обстрілу відійшла – Наєв

Підрозділи територіальної оборони на Сумщині вночі запобігли спробі російської диверсійної групи перейти кордон. Про це повідомив Командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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Опівночі бійці бригади територіальної оборони на Сумщині виявили російську ДРГ у складі восьми осіб, повідомив Наєв. Диверсанти намагалися перетнути державний кордон України та прямувати в напрямку одного з об'єктів цивільної критичної інфраструктури.

Росіян обстріляли з артилерії та мінометів. ДРГ із втратами відійшла.

Серед українських військовослужбовців втрат немає, сказав Наєв.

3 жовтня Наєв повідомив про посилення ППО у північних областях України на тлі можливих зимових атак Росії на енергетичну інфраструктуру.

Міністерство енергетики припускає, що Росія відновить удари по енергетичній інфраструктурі з настанням холодів.

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