На півночі Сили оборони посилюють ППО в очікуванні зими – відео

Командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв заявив про посилення протиповітряної оборони у північних областях України. Він зазначив, що це відбувається на тлі потенційних атак Росії на енергетичну інфраструктуру взимку.

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"У Північній операційній зоні разом з головами обласних військових адміністрацій вживають заходів щодо підвищення кількості мобільних вогневих груп", – написав Наєв.

За його словами, це робиться для підвищення ефективності української ППО, аби надалі захистити людей та об'єкти енергетичної інфраструктури взимку.

Нещодавно начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що Україна розробляє програму "стримування та відплати", щоб протистояти очікуваній кампанії РФ з обстрілу об'єктів енергетичної інфраструктури.

Міністерство енергетики припускає, що Росія відновить удари по енергетичній інфраструктурі з настанням холодів.

Напередодні ЗМІ почали розганяти інформацію щодо застосування в Україні графіків відключень електроенергії з 1 жовтня 2023 року. У Міненерго назвали ці повідомлення помилковими та заявили, що відключення не плануються.

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