На севере Силы обороны усиливают ПВО в ожидании зимы – видео

Командующий Объединенными силами Сергей Наев заявил об усилении противовоздушной обороны в северных областях Украины. Он отметил, что это происходит на фоне потенциальных атак России на энергетическую инфраструктуру зимой.

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"В Северной операционной зоне вместе с главами областных военных администраций принимаются меры по повышению количества мобильных огневых групп", – написал Наев.

По его словам, это делается для повышения эффективности ПВО, чтобы в дальнейшем защитить людей и объекты энергетической инфраструктуры зимой.

Недавно начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Украина разрабатывает программу "сдерживания и возмездия", чтобы противостоять ожидаемой кампании РФ по обстрелу объектов энергетической инфраструктуры.

Министерство энергетики предполагает, что Россия возобновит удары по энергетической инфраструктуре с наступлением холодов.

В преддверии СМИ начали разгонять информацию о применении в Украине графиков отключений электроэнергии с 1 октября 2023 года. В Минэнерго назвали эти сообщения ошибочными и заявили, что отключения не планируются.

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