На севере Силы обороны усиливают ПВО в ожидании зимы – видео
Командующий Объединенными силами Сергей Наев заявил об усилении противовоздушной обороны в северных областях Украины. Он отметил, что это происходит на фоне потенциальных атак России на энергетическую инфраструктуру зимой.
"В Северной операционной зоне вместе с главами областных военных администраций принимаются меры по повышению количества мобильных огневых групп", – написал Наев.
По его словам, это делается для повышения эффективности ПВО, чтобы в дальнейшем защитить людей и объекты энергетической инфраструктуры зимой.
Недавно начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Украина разрабатывает программу "сдерживания и возмездия", чтобы противостоять ожидаемой кампании РФ по обстрелу объектов энергетической инфраструктуры.
- Министерство энергетики предполагает, что Россия возобновит удары по энергетической инфраструктуре с наступлением холодов.
- В преддверии СМИ начали разгонять информацию о применении в Украине графиков отключений электроэнергии с 1 октября 2023 года. В Минэнерго назвали эти сообщения ошибочными и заявили, что отключения не планируются.
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