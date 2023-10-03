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На севере Силы обороны усиливают ПВО в ожидании зимы – видео

Цей матеріал також доступний українською
03.10.2023, 11:38
На севере Силы обороны усиливают ПВО в ожидании зимы – видео - Фото
ПВО (Иллюстративное фото)

Командующий Объединенными силами Сергей Наев заявил об усилении противовоздушной обороны в северных областях Украины. Он отметил, что это происходит на фоне потенциальных атак России на энергетическую инфраструктуру зимой.

"В Северной операционной зоне вместе с главами областных военных администраций принимаются меры по повышению количества мобильных огневых групп", – написал Наев.

По его словам, это делается для повышения эффективности ПВО, чтобы в дальнейшем защитить людей и объекты энергетической инфраструктуры зимой.

Недавно начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Украина разрабатывает программу "сдерживания и возмездия", чтобы противостоять ожидаемой кампании РФ по обстрелу объектов энергетической инфраструктуры.

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Милана Головань
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Сергей Наеввойнаэнергетикапво
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