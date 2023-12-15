Сім ДРГ росіян намагалися вдертися в Україну за два тижні – деталі одного з боїв

У районі Мирнопілля на Сумщині Сили оборони виявили та завдали ураження по групі окупантів

Російський окупант (Фото: ресурс загарбників)

Російські диверсійно-розвідувальні групи намагаються вдертися через кордон на півночі України, за два тижні було сім таких спроб. Про це повідомив командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв.

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"ДРГ заходять із Брянської, Курської й частково Бєлгородської областей у смугах Чернігівської, Сумської областей і Богодухівського району Харківської області. Загалом за два тижні було сім намагань ворога потрапити на територію України. У п'ятьох випадках нашим оборонцям вдалося своєчасно виявити такі наміри ворога, нанести вогневе ураження. Ворог, зазнавши втрати, відступив", – сказав він.

Наєв зазначив, що у районі Миропілля на Сумщині російська ДРГ намагалася перетнути державний кордон, проте завдяки технічним засобам групу своєчасно виявили Сили оборони та завдали вогневого ураження з мінометів, артилерії та стрілецької зброї.

Бойову роботу виконали захисники з Держприкордонної служби, територіальної оборони та артилеристи з підрозділу, що діє на цьому напрямку.

Миропілля на мапі:

Наприкінці жовтня ДПСУ повідомила, що російські ДРГ регулярно намагаються зайти на територію України, проте після перетину кордону далеко їм пройти не вдається – Сили оборони одразу відкривають вогонь.

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